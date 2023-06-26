Мэр Стрежевого пообещал решить вопрос с холодной погодой в городе

Фото: Дмитрий Еланаков

Мэр Стрежевого Валерий Дениченко обратился к местным жителям с просьбой рассказать о проблемах в городе. В свою очередь, стрежевчане пожаловались на плохую погоду, на что мэр пообещал решить этот вопрос.

«Всё как обычно - надписи на стенах, переполненные урны, сломанные лавочки, неработающие светофоры, сломанные деревья и прочие, творящиеся в городе безобразия. Присылайте фото с короткими пояснениями. Будем ремонтировать/устранять», — написал Дениченко в своем телеграм-канале.

На эту просьбу стрежевчане пожаловались мэру на прохладную погоду в городе.

На данный момент, по данным портала Gismetio, в Стрежевом +13 градусов.

Дениченко в шуточной форме отреагировал на жалобу жителей и пообещал решить данный вопрос.

«Записал. Дам поручение до конца недели навести порядок с погодой!», — сказал мэр.