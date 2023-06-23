Гастроэнтеролог перечислил томичам 5 главных признаков проблем с пищеварением

Фото: Иван Вислов

Жителям Томской области перечислили пять главных признаков проблем с пищеварением. Проблемы с желудочно-кишечным трактом могут стать причиной развития различных заболеваний – вплоть до снижения иммунитета, развития сахарного диабета и даже депрессии. Об этом этом сообщает «Секрет Фирмы» со ссылкой на гастроэнтеролога, гепатолога, терапевта Алексея Горчакова.

По словам врача, самым очевидным признаком проблем с ЖКТ является боль в животе. Проблемы могут быть разные — от гастрита и дискинезии (нарушения моторики кишечника) до желчнокаменной или язвенной болезни.

Если боль сильная или регулярно повторяется, необходимо проконсультироваться с гастроэнтерологом и пройти обследования.

Цвет стула — это индикатор состояния ЖКТ, поэтому обращать внимание следует на любые изменения. Светлый беловато-серый и черный кал может свидетельствовать о воспалительных процессах с пищеварительным трактом.

Врач также называет запоры одним из признаков. Их часто рассматривают как временное «неудобство», а не как проблему. Однако причиной запоров могут быть нарушения функции желчевыводящих путей, гормональные нарушения и патологические изменения в структуре кишечника, в том числе опухоли.

Вздутие живота часто оказывается признаком кишечных инфекций. Однако если симптомы мучают постоянно, то корень проблемы может скрываться в заболеваниях ЖКТ.

Еще одним признаком проблем ЖКТ может являться анемия. Это патологическое состояние, при котором снижается уровень белка гемоглобина в крови, вследствие чего ткани организма перестают получать необходимое количество кислорода. Причины анемии могут быть разными, но одной из них является потеря крови через пищеварительный тракт. Визуально распознать кровотечение удается не всегда: небольшое количество крови не влияет на цвет стула.