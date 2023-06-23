Томская область и Русское географическое общество будут развивать туризм

Соглашение подписали во время заседания комиссии РГО по туризму в ТГУ Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Томская область будет развивать туризм вместе с Русским географическим обществом. Пресс-служба обладминистрации сообщает, что губернатор Владимир Мазур и почетный президент РГО Владимир Котляков подписали соглашение 23 июня. Это произошло во время заседания комиссии РГО по туризму в ТГУ.

«Томский научно-образовательный комплекс – наше конкурентное преимущество во всех отраслях, и в туризме тоже», - уверен Владимир Мазур.

Губернатор рассказал членам РГО, как в Томской области развивают туризм, например, развивают сферу гостиниц с АФК «Система».

Ранее в Томске открыли научно-популярный маршрут для туристов.