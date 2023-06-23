Томские врачи спасли проглотившего пятирублевую монету 7-летнего мальчика из Кемерово

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Томские врачи спасли семилетнего мальчика из Кемерово, который проглотил пятирублевую монету. Местные врачи неделю не могли помочь ребенку, ссылаясь на то, что инородное тело выйдет само. Об этом стало известно изданию «A42.RU».

Монету мальчик проглотил случайно 12 июня. Мать ребенка сразу обратилась кемеровскую в больницу, где врачи сказали, что инородное тело должно выйти само. Также они предложили сделать ФГДС, однако данная процедура проводится без наркоза.

«Инородные тела детям они удаляют без местной анестезии и госпитализации, и, если нас это не устраивает, мы можем написать отказ и дальше ходить в животе со своей монетой», — поделилась кемеровчанка.

Через четыре дня монета не вышла. Женщина с сыном снова поехала в больницу, где после рентгена врачи отправили их домой. 19 июня мальчику стало хуже, у него открылась «рвота фонтаном». Женщина приняла решение везти сына в Томск.

«Через знакомых в Томске я связалась с врачом-гастроэнтерологом, она сразу предложила приехать к ним в город и обратиться за помощью в детскую больницу скорой медицинской помощи», — рассказала женщина.

Томские врачи сообщили кемеровчанке, что в больнице всех детей с инородными телами в животе госпитализируют и удаляют их только под общим наркозом.

Монету ребёнку удалили. По словам врача, который помог мальчику, такую монету без наркоза извлечь невозможно.