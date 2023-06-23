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НовостиОбщество23 июня 2023 8:01

В Ботсаду ТГУ с 24 июня откроется выставка растений «Краски лета»

Выставка продлится два месяца
Александра Тайбатрова
Выставка продлится два месяца

Выставка продлится два месяца

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 24 июля в Ботаническом саду Томского госуниверситета откроется традиционная выставка-продажа растений «Краски лета». Пресс-служба вуза сообщает, что продлится она два месяца, а проходить будет по субботам и воскресеньям с 10.00 до 17.00. Причем каждую неделю организаторы обещают новую экспозицию.

«В первую неделю будут представлены сорта пионов и ирисов», - рассказали в пресс-службе ТГУ.

Также посетители выставки увидят первый цветущие лилии и лилейник, розовый пиретрум, люпины и другие цветы. На выставке можно будет узнать много нового про растения и их значения в экосистеме.