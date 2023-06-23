В Томске хирурги удалили пациентке огромную грыжу, с которая она жила 10 лет

Фото: ЦКБ "Больничная"

В Томске хирурги клиники ЦКБ «Больничная» удалили пациентке огромную грыжу на животе. С недугом женщина жила больше 10 лет и из-за этого была вынуждена уйти с работы. Об этом рассказали в медучреждении.

В клинику на консультацию женщина обратилась в октябре 2022 года. После проведенных исследований пациентке поставили диагноз «вентральная грыжа больших размеров».

«Большая часть внутренних органов женщины из брюшной полости переместилась в грыжевой мешок. Заболевание не угрожало жизни пациентки, однако серьезно мешало ее качеству. Женщина была вынуждена уйти с работы, не могла нагибаться, застегивать обувь, спала только на спине», — говорится в сообщении.

В клинике рассказали, что женщине отказывали в лечении в нескольких больницах Сибири из-за сопутствующих заболеваний и высокого риска послеоперационных осложнений. Медики боялись, что женщина не сможет дышать сама из-за повышения внутрибрюшного давления и снижения дыхательных движений диафрагмы. Также не было возможности подготовки таких пациентов к операции.

Как рассказал врач клиники, хирург Максим Максимов, медики разработали план подготовки к операции. Через 6 месяцев пациентку оперировали по современной методике лечения грыж брюшной стенки с применением сетчатых имплантов.

«Вмешательство прошло успешно, пациентка была избавлена от огромной грыжи. В настоящее время женщина выписана, самочувствие удовлетворительное», — сказал врач.

После операции томичка находилась в клинике, проходила восстановление под наблюдением специалистов-реабилитологов.