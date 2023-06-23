Более 1500 жителей Томской области пострадали от клещей за неделю

В Томской области за неделю зафиксировано более 1500 присасываний клещей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

За неделю, 15 по 21 июня в Томской области зарегистрировано 1716 обращений с присасыванием клещей, из которых 286 детей. Больше всего пострадавших в Томске — 1146, в том числе 183 ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«Всего с начала эпидсезона в мед. организации Томской области обратились 12668 человек, в том числе 2397 детей. Из обратившихся только 18,4% привиты от клещевого энцефалита - всего 2332 человека, из них 507 детей», — говорится в сообщении.

Прививки в этом сезоне поставили более 53 тысяч человек (из них 17 тысяч детей). За неделю прививки сделали 7582 человека, в том числе 3403 ребёнка.

По данным специалистов, активность клещей медленно идет на спад. С конца мая регистрировалось более 2 тысяч присасываний за неделю.

В Томске круглосуточные пункты серопрофилактики работают в «Межвузовской поликлинике», «Детской больнице №1», в «Поликлинике №4» на Интернационалистов и в МСЧ №2» на Бела Куна. Жителям области необходимо обращаться в приёмные покои районных больниц.