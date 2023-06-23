В Томске отключили светофор на пересечении проспектов Фрунзе и Комсомольский

Фото: Наталья Качановская

В Томске 23 июня отключили светофор на пересечении проспекта Фрунзе и Комсомольский, передает издание «Аргументы и факты — Томск» со ссылкой на СМЭУ Томской области.

Он попал под плановые отключения электричества «Горсетей».

Движение на данном участке регулируют сотрудники ДПС. Светофоры на пересечении Фрунзе и Комсомольского заработают только после 17:00.

На данный момент на перекрестке образовались небольшие пробки. Согласно сервису Яндекс. Карты, в целом по городу наблюдаются 4-балльные пробки.