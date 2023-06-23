Родители томских одиннадцатиклассников отдают по ползарплаты за выпускные вечера

Фото: Владимир Веленгурин

В пятницу, 23 июня, в школах Томска и области начнут вручат аттестаты выпускникам. В этом году школу закончили почти 3 тысячи одиннадцатиклассников. Кроме тревог за результаты экзаменов родители переживают из-за огромных трат на последние звонки и выпускные вечера. Как сообщает «tomsk.mk.ru», в среднем выпускной обойдется томским родителям в 20 тысяч рублей.

Жительница Томска Надежда рассказала, что будущий банкет в школе сына обошёлся им в 21 тысячу рублей. Помимо ужина из этой суммы будут оплачены услуги ведущего и фотографа.

Также помимо банкета, родители потратились на костюм выпускнику. Так, Надежда купила взрослому сыну костюм, рубашку и бабочку за 20 тысяч рублей, еще около 2500 рублей было потрачено на новую обувь.

Татьяна, мама выпускницы, рассказала, что сдала на выпускной в родительский комитет около 7000 рублей. Если идёт ещё родитель, то ещё 5000 дополнительно нужно доплатить.

Платье обошлось родителям девушки в 7000 рублей, обувь в 3000 рублей. Выпускница сказала родителям, что прическу и праздничный макияж сделает самостоятельно. Единственная трата в 1500 рублей — на маникюр с дизайном.

Томские родители отмечают, что чем престижнее по томским меркам школа, тем выше запросы у родителей.