Мужчина пострадал при пожаре в пятиэтажном доме в Стрежевом

В Стрежевом при пожаре пострадал мужчина Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Мужчина получил отравление продуктами горения при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Стрежевом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сигнал о происшествии в микрорайоне 3 гостиничный городок поступил на пульт дежурного 22 июня в 15:03. Возгорание произошло в квартире в комнате пятиэтажного кирпичного жилого дома.

«Травмирован мужчина, получил отравление продуктами горения. Доставлен ОГАУЗ «Стрежевская ГБ»», — говорится в сообщении.

В результате пожара обгорел диван, вещная обстановка на площади 0,5 квадратных метров.

Пожар был потушен в 15:09. Причина возгорания устанавливается.