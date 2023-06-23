Мужчина пострадал при пожаре в пятиэтажном доме в Стрежевом

В Стрежевом при пожаре пострадал мужчина
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Мужчина получил отравление продуктами горения при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Стрежевом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сигнал о происшествии в микрорайоне 3 гостиничный городок поступил на пульт дежурного 22 июня в 15:03. Возгорание произошло в квартире в комнате пятиэтажного кирпичного жилого дома.
«Травмирован мужчина, получил отравление продуктами горения. Доставлен ОГАУЗ «Стрежевская ГБ»», — говорится в сообщении.
В результате пожара обгорел диван, вещная обстановка на площади 0,5 квадратных метров.
Пожар был потушен в 15:09. Причина возгорания устанавливается.