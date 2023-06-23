Прохладная погода до +16 градусов ожидает томичей в пятницу

В Томске в пятницу будет прохладно. Фото: Алёна Мищенко

Последний день рабочей недели в Томске будет прохладным и ветреным. Столбики термометров в пятницу не поднимутся выше +16 градусов, сообщает региональный гидрометцентр.

В пятницу, 23 июня, в Томске пройдет небольшой дождь, ветер будет дуть западный 3-8 м/с, местами с усилением до 14 м/с. Днем температура воздуха ожидается около +14…+16°С.

В Томской области Небольшие, местами умеренные дожди, ветер западный м/с, местами с порывами до 16 м/с. Температура воздуха днем ожидается около +12…+17°С.