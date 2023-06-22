В Томской области из-за гроз произошло 78 лесных пожаров

В этом году 78 лесных пожаров в Томской области произошли из-за гроз Фото: Иван Макеев

В этом году 78 лесных пожаров в Томской области произошли из-за гроз, подсчитали в департаменте лесного хозяйства региона. Сейчас в регионе действуют 11 пожаров в лесах. За сутки потушили один пожар и локализовали еще четыре.

«Борьбу с огнем ведут 458 человек и 16 единиц техники», - утиочнили в департаменте.

Напомним, что накануне из-за сильного ветра самолеты и вертолеты не могли тушить лесные пожары. Но сегодня они снова в строю. А еще за сутки мобильные группы более 30 раз выезжали в леса.