На улицах Беринга, Красноармейской и Киевской в Томске ремонтируют тротуары

В Томске продолжают ремонтировать тротуары Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Томске продолжают ремонтировать тротуары на улицах Беринга, Красноармейской и Киевской, рассказали в мэрии. На всех перечисленных улицах демонтируют старые бордюры и устанавливают новые.

«На улице Красноармейской специалисты уложили 360 квадратных метров тротуарной плитки, а на улицы Киевской – 350», - подсчитали в мэрии.

Также в Томске продолжают ремонтировать дороги, в частности, дорожники работают на улицах Дальне-Ключевская и Киевская. А всего в 2023 году в Томске отремонтируют семь участков дорог.