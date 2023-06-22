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НовостиОбщество22 июня 2023 9:57

На улицах Беринга, Красноармейской и Киевской в Томске ремонтируют тротуары

На тротуарах устанавливают новые бордюры и укладывают плитку
Александра Тайбатрова
В Томске продолжают ремонтировать тротуары

В Томске продолжают ремонтировать тротуары

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Томске продолжают ремонтировать тротуары на улицах Беринга, Красноармейской и Киевской, рассказали в мэрии. На всех перечисленных улицах демонтируют старые бордюры и устанавливают новые.

«На улице Красноармейской специалисты уложили 360 квадратных метров тротуарной плитки, а на улицы Киевской – 350», - подсчитали в мэрии.

Также в Томске продолжают ремонтировать дороги, в частности, дорожники работают на улицах Дальне-Ключевская и Киевская. А всего в 2023 году в Томске отремонтируют семь участков дорог.