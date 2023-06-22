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НовостиОбщество22 июня 2023 9:35

Возобновлена работа в дневном стационаре МСЧ №2 на Иркутском тракте в Томске

Ранее там принимали пациентов с коронавирусом
Алёна Мищенко
Фото: Администрация Томской области

Фото: Администрация Томской области

В Томске возобновил работу дневной стационар МСЧ №2 на Иркутском тракте, в котором ранее принимали пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, ранее отделение МСЧ №2 на Иркутском тракте, 156 было перепрофилировано для оказания неотложной медицинской помощи пациентам с коронавиурсом.

«Сейчас прикрепленные пациенты могут получить полный курс как медикаментозного, так и физиотерапевтического лечения, массажа», — говорится в сообщении.

Дневной стационар рассчитан на 30 посещений в смену.

Также в возобновившем работу стационаре провели косметический ремонт, закупили новую мебель.