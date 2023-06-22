В День молодежи в Томске автобусы и троллейбусы будут ездить до ночи

График движения общественного транспорта изменится 24 июня. Фото: Анна Ковалева

В День молодежи, 24 июня, автобусы и троллейбусы в Томске будут ездить допоздна, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Автобусы маршрутов №4, 5, 8/9, 12, 19, 23, 26, 29, 30/33 и 53 будут ездить до 00.25», - рассказали в мэрии.

Также продлят режим работы троллейбусов. Так, троллейбус №1 от Приборного завода будет уезжать в 21:30, 23:14 и 00:58, а от Лагерного сада – в 22.22 и 00.06.

Троллейбус №2 24 июня будет выезжать из троллейбусного депо в 21:19, 22:35 и 23:51, а с Черемошников – в 21:57, 23:13 и 00:29.

Троллейбус №3 на День молодежи вечером от ОКБ поедет в 22:58 и 00:51, а с Южной площади самый поздний маршрут выедет в 23:55.

Троллейбус №6 из депо поедет в 22:30 и 23:58, а из микрорайона Радужный – в 23:14 и 00:42.

Узнать актуальное расписание общественного транспорта можно по телефонам 28-29-05, 28-29-06.

Напомним, что в День молодежи для томичей будут работать более 40 интерактивных площадок, а также пройдет гастрофестиваль «Жимолость».