В Томске купили девять квартир для людей с хроническими заболеваниями

Приемку квартир начнут на следующей неделе Фото: Александр ГЛУЗ

Для томичей с хроническими заболеваниями приобрели девять квартир, сообщили в мэрии Томска. Сейчас заключают соответствующие муниципальные контракты, а приемку квартир запланировали на следующую неделю.

«Приобретаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, площадью от 33 до 54 квадратных метров. Часть из них должна располагаться не выше второго этажа», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Всего мэрия объявляла 16 таких аукционов. Семь из них пролонгировали до 29 июня.

Ранее томские дети-сироты получили 50 сертификатов на приобретение жилья. А льготники Томской области могут получить до 200 тысяч на газификацию жилья.