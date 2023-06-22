Льготники Томской области могут получить до 200 тысяч на газификацию жилья

ТОмские льготники могут воспользоваться соцподдержкой для газификации жилья Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Томской области некоторые категории граждан могут получить социальную поддержку на газификацию жилья, напоминает администрация региона. Причем льготники и семьи с низким доходом могут оформить сразу две меры поддержки – субсидию в 100 тысяч рублей и сертификат до 100 тысяч рублей.

«Льготным категориям граждан не нужно предоставлять сведения о доходах, чтобы воспользоваться субсидией», - подчеркнули в пресс-службе обладминистрации.

Сначала льготникам нужно обратиться в клиентский отдел ООО «Газпром газораспределение Томск» и заключить договор, а затем обратиться за субсидией в МФЦ или в центр соцподдержки.

За счет субсидии можно купить и установить оборудование, а также выполнить работы на участке. А вот средствами сертификата можно компенсировать любые расходы на газификацию, в том числе внутри дома. Сертификаты номиналом 100 тысяч рублей получают льготники и семьи, в которых воспитывается ребенок-инвалид. Сертификаты по 75 и 50 тысяч рулей могут оформить семьи с низкими доходами, точная сумма сертификата зависит от доходов конкретной семьи.