Фото: Наталья Качановская

Похолодание до +1 градуса ожидается в Томской области в ночь на 24 июня. Об этом сообщили синоптики томского гидрометцентра.

В пятницу, 23 июня, по области ожидаются небольшие дожди, ночью температура воздуха составит +3…+8 градусов, днем потеплеет до +16 градусов.

В ночь на субботу, 24 июня ночью температура воздуха опустится до +1…+6 градусов, днем потеплеет +13…+18 градусов.

В Томске 23 июня прогнозируют дождь, ночью +3… +8 градусов и +14… +16 днем.

В ночь на субботу ожидается +4…+6 градусов, днем воздух прогреется до +16…+18.