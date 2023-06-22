Больше всего клещей обитает в томских Зеленых горках и на кладбище Бактин

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В Томске в Зеленых горках и на кладбище Бактин обнаружили превышение показателей нормативов клещей. Об этом сообщила журналистам энтомолог Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области Татьяна Панкина.

По ее словам, в результате обследования 15 и 30 мая было выявлено, что в микрорайоне Зеленые горки и на кладбище Бактин норматив в 0,5 паразитов на километр превышается на порядок - в среднем по 12,5 и 13 клещей на квадратный километр. Также превышения нормативов нашли в поселке Новый и Сенной Курье.

Доля клещей, зараженных энцефалитом, составляет около 19%. Кроме того, у каждого четвертого клеща обнаружены патогены, вызывающие боррелиоз, а в 19% случаев возбудители туляремии.

Напомним, по состоянию на 15 июня в регионе клещи нападали почти на 11 тысяч жителей. Подозрения на клещевой энцефалит выявили у восьми томичей. Диагноз «клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) поставили двоим.