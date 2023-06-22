Небольшой дождь и +20 градусов ожидаются в Томске

В четверг, 22 июня, в Томске ожидается сильный ветер 22 м/с. Воздух погреется до +23 градусов. Об этом сообщает Томский гидрометцентр.

По Томску ожидается облачная погода с прояснениями, днем небольшой дождь; местами гроза. Ветер ожидается юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.Температура воздуха составит +18…+20 градусов.

В Томской области днем днем небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ветер юго-западный днем 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до +16…+21°С, местами +10…+15°С.