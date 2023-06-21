В Томске может появиться система распознавания лиц с помощью видеокамер

В Томске установлено более 11 тысяч камер видеонаблюдения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске установлены более 11 тысяч камер видеонаблюдения, из них около семи тысяч являются муниципальными. Такую информацию 21 июня на заседании постоянной комиссии по регламенту и правовым вопросам озвучил и.о. заммэра по безопасности и общим вопросам Сергей Сладкин.

«18 общественных пространств оборудованы муниципальными системами видеонаблюдения. Схему камер можно увидеть на сайте мэрии», - отметил Сладкин.

При этом за 2022 год в образовательных учреждениях появилось более 100 новых камер. В 2023 году заключен контракт на установку систем видеонаблюдения на трех общественных пространствах, эти работы должны выполнить до 1 октября. С помощью видеонаблюдения в 2022 году смогли раскрыть 84 правонарушения.

Также Сергей Сладкин сообщил, что администрация Томской области реализует программу «Безопасный город». На это заложено более 200 миллионов рублей. Планируется создать сервер и внедрить систему аналитики. Мэрия готова интегрировать свои муниципальные камеры в эту систему, если она будет создана.