В Томской области обсудили мероприятия в рамках политики занятости

Больше всего вакансий – в образовании, здравоохранении, госуправлении и обрабатывающих производствах Фото: Елена СТЕПАНОВА

Какова сейчас ситуация на рынке труда Томской области, обсудили на заседании трехсторонней комиссии, информирует пресс-служба обладминистрации. На заседании профсоюзы и работодатели рассмотрели, какие меры простимулируют занятость томичей.

«С начала года в регионе почти на 600 человек уменьшилось количество безработных», - говорится в сообщении администрации Томской области.

Количество рабочих мест при этом выросло до 12 тысяч. В среднем томичам предлагают зарплату около 35 тысяч рублей. Больше всего вакансий – в образовании, здравоохранении, госуправлении и обрабатывающих производствах.