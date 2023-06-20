Томичам рассказали о секретах большого урожая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В разгаре лето, и многие томичи проводят время на своих дачах и огородах. Дачница с большим опытом Татьяна К. рассказала Аргументы и факты – Томск о секретах и хитростях, которые помогут получить большой урожай со своего участка.

Чеснок, лук и бобовые культуры пенсионерка советует подкармливать настоем из крапивы, а яблони и груши поливать калием.

«Огурцы лучше высаживать рядом с укропом. Поливать их нужно теплой водой, иногда – еще молоком и хлебной закваской. Когда на улице жарко, огурцы, помимо полива, еще нужно опрыскивать», - рассказала дачница Татьяна.

На участке можно посадить горчицу: она насытит почву фосфором и серой, а еще отпугнет вредителей.