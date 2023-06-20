«В июле – мошки, в августе – комары»: томские санврачи рассказали о пике активности насекомых

В середине июля в Томской области активизируются мошки Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В середине июля в Томской области активизируются мошки, предупреждает управление Роспотребнадзора региона. А вот активность комаров томичи будут наблюдать в августе. На жизнедеятельности насекомых сказались погодные аномалии этого года.

«Сочетание холодного мая и необычайно жаркого июня в начале лета наложило отпечаток на многолетние сроки вылетов кровососущих насекомых», - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Томской области.

И у комаров, и у мошек летом выводится по две популяции. Первая популяция комаров появилась на свет в начале июня, когда в Томской области стояла аномальная жара, поэтому насекомых оказалось относительно мало. Вторая популяция комаров придется на август: это насекомые, вылупившиеся в бочках, бассейнах и других стоячих водоемах на дачах и огородах.

Мошки, в отличие от комаров, развиваются в проточной воде. Обычно первая их популяция появляется в конце июня. Но так как вода в реках в этом году прогревается медленно, сроки развития популяция сдвинулись на середину июля.

Ранее санврачи предупредили, что в Томской области наступил пик активности клещей.