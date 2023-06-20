Томские вузы начали приемную кампанию 20 июня

С 20 июня вузы Томска начали приемную кампанию Фото: Ксения Высотина

С 20 июня вузы Томска начали приемную кампанию. Tomsk.mk.ru выяснил, сколько абитуриентов в этом году смогут поступить на бюджетные места, и как они могут подать документы в вуз.

В Томском госуниверситете в этом году открыты 3979 бюджетных мест по разным направлениям. В Томский политехнический университет на бюджет смогут поступить 3446 абитуриентов. В СибГМУ открыты 900 бюджетных мест, а в ТГАСУ – 1478. ТГПУ в 2023 году примет 759 абитуриентов на бюджетные места в бакалавриате и специалитете и 403 – в магистратуре.

Подать документы в вуз абитуриенты могут удобным для себя способом: лично, отправить по почте, на сайте вуза или через суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Зачисление будет проходить в два этапа. С 28 по 30 июля – приоритетное зачисление, и с 3 по 9 августа – основной этап.

Для определенных категорий граждан есть льготы. По квоте в вузах могут учиться дети участников СВО, Героев России и лиц, награжденных тремя орденами мужества. Квоты вузы устанавливают ежегодно, но они не могут быть ниже 10%.