Аллерголог рассказала, как томичам пережить сезон тополиного пуха

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В Томской области начался сезон тополиного пуха. Чтобы снизить симптомы аллергии на пух, необходимо закрывать окна, увлажнять воздух, передает Рravda.Ru со ссылкой на врача-аллерголога высшей категории, кандидата медицинских наук Галину Котову.

По словам эксперта, тополиный пух является раздражителем, но не причиной аллергии. Сама аллергия возникает из-за цветения множества растений.

«Тополиный пух летит в то время, когда пылят злаковые травы. Самые распространённые злаковые травы — тимофеевка, овсяница, ежа. Это травы, которые растут на газонах. Поэтому от тополиного пуха надо спасаться как от обычного механического раздражителя», — пояснила Котова.

Чтобы снизить симптомы аллергии, необходимо закрывать окна, использовать увлажнитель воздуха и кондиционер, и не находиться в местах с густо засеянной травой и цветами.

Также аллергикам не рекомендуется самостоятельно косить газон.