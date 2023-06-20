Автомобиль Toyota сбил 11-летнего мальчика во дворе в Томске

Фото: УМВД по Томской области

В Томске автомобиль Toyota Ist сбил 11-летнего мальчика, перебегавшего дорогу в дворовой зоне. Ребенок был доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла 19 июня около 18 часов на улице Архитектора Василия Болдырева, 5. Автомобиль Toyota Ist, за рулем которого сидела 40-летняя женщина, наехал на ребенка-пешехода.

«По предварительным данным, 11-летний мальчик выбежал из-за припаркованного транспортного средства перед двигавшимся по дворовому проезду автомобилем», — говорится в сообщении.

С травмами мальчика доставили в больницу.

Очевидцев данного ДТП просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103, телефон 8 (3822) 794-693.