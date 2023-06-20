Более 300 человек эвакуировали из учебного корпуса ТГУ

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В Томске во вторник, 20 июня прошла еще одна эвакуация в учебном корпусе ТГУ №2. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сработала пожарная сигнализация, на этот раз эвакуировали более 300 человек.

По данным МЧС, сообщение о происшествии поступило в 10:48 Пожарные прибыли на место в 10:54.

«Срабатывание автоматической пожарной сигнализации без видимых причин. Эвакуировано 337 человек», — говорится в сообщении.

Напомним, час назад в Томске эвакуировали около 150 человек из учебного корпуса СибГМУ. Причиной стала ложное срабатывание сигнализации.