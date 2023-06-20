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НовостиОбщество20 июня 2023 1:51

Сильный ветер оставил Стрежевой без холодной и горячей воды

В ближайшее время подачу воды восстановят
Алёна Мищенко
Фото: Юлия Пыхалова

Фото: Юлия Пыхалова

Из-за сильного ветра утром 20 июня в Стрежевом произошли перебои с электроснабжением. Люди остались без холодной и горячей воды. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Валерий Дениченко.

«Из-за утренних перебоев с электроснабжением отключались циркуляционные насосы. В связи с этим прекратилась подача холодной и горячей воды. Насосы запустили. Вода скоро появится в кранах», — сообщил Дениченко.

По словам мэра, насосы были отключены около 10 минут, вода после отключения может быть грязной.

Дениченко попросил жителей не звонить в ЕДДС с жалобами на воду примерно два часа, чтобы у специалистов была возможность отрабатывать более серьёзные заявки.

В комментариях к посту жители делятся последствиями утреннего ветра. Так, у одной стрежевчанки сорвало крышу на балконе, а на аллее у школы упало дерево, которое оборвала провод.