Более 2 тысяч жителей томских сел обследовали врачи «Плавучей поликлиники»

Врачи «Плавучей поликлиники» с начала экспедиции обследовали более 2 тысяч жителей районов Томской области. В настоящее время они работают в Парабельском районе, сообщили в администрации региона.

«Всего с начала экспедиции врачи обследовали 2260 жителей Молчановского, Каргасокского, Александровского и Парабельского районов Томской области», — говорится в сообщении.

20 июня врачи осмотрят жителей деревни Талиновка, 21 июня — жителей села Старица, деревень Новиково и Тарск Парабельского района. После чего врачи «Плавучей поликлиники» отправятся обратно в Томск.

Пациентов обследуют на современном медоборудовании и консультируют высококвалифицированные узкие специалисты.

Напомним, 11 мая из Томска от площадки в отдалённые районы области отправилась «Плавучая поликлиника». Это уже 23 рейс специального теплохода. В составе врачебной бригады - терапевт, кардиолог, эндокринолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, гинеколог, педиатр, хирург, онколог.