Жара до +31 градуса ожидается в Томске 20 июня

Фото: Дмитрий Еланаков

Во вторник, 20 июня, в Томске столбики термометров поднимутся до +31 градуса. Также возможен кратковременный дождь и гроза. Об этом сообщает Томский гидрометцентр.

По Томску ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен кратковременный дождь, местами гроза. Ветер ожидается восточный 9-14 м/с, с порывами до 17-22 м/с. Температура воздуха составит +29…+31 градус.

В Томской области днем возможны кратковременные дожди грозы, при грозах ливни, местами сильные дожди, град. Ветер восточный 9-14 м/с, местами усиление 15-20м/с. Днем воздух прогреется др +24...29 градусов, местами +17...+22 градуса.