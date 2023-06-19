В Томске нашли мужчину, пропавшего полтора месяца назад

Сообщение о том, что мужчина найдем живым, появилось 19 июня. Фото: Сиб.фм

В Томске найден живым пропавший еще 4 мая 50-летний Владимир Бардаков. Ориентировку на него поисковики отряда «Лиза Алерт» начали распространять 1 июня, также поисками занимались сотрудники полиции. Сообщалось, что 4 мая Владимир ушел из дома на улице Карла Ильмера, и с тех пор его никто не видел. В сообщении полиции также было указано, что он страдает эпилепсией.

«Найден, жив», - такое сообщение появилось в Telegram-канале поискового отряда «Лиза Алерт» 19 июня.

О других подробностях не сообщается. Поисковики благодарят всех, кто принял участие в поиске и помог распространять информацию.