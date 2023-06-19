Дополнительные рейсы из Томска в Новосибирск начнут летать с 1 июля

С июля компания S7 запускает дополнительные рейсы из Томска в Новосибирск Фото: Иван ВИСЛОВ

С июля компания S7 запускает дополнительные рейсы из Томска в Новосибирск, сообщает пресс-служба томского аэропорта. С 1 июля по 2 сентября самолеты дополнительно будут летать по понедельникам, средам и субботам. То есть, с учетом уже имеющихся ежедневных рейсов в Новосибирск, самолет из Томска будет летать в соседний регион 10 раз в неделю.

«Вылетать из Томска дополнительный рейс будет в 11.50 по местному времени, а прилетать в Новосибирск – в 12.40», - следует из сообщения.

Из Новосибирска дополнительные рейсы по понедельникам, средам и субботам будут вылетать в 10.15 по местному времени. Приземлится борт в Томске в 11.10.