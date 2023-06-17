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НовостиОбщество17 июня 2023 9:50

Холодную воду отключат в домах Ленинского и Октябрьского районов Томска 19 июня

Без воды останутся более 100 жилых домов
Алёна Мищенко
Фото: Наталья Качановская

Фото: Наталья Качановская

В Томске в понедельник, 19 июня, в части Ленинского и Октябрьского районов целые сутки будет отсутствовать холодное водоснабжение. Отключения связаны с плановыми работами в рамках капитального ремонта на сетях водоснабжения, сообщила пресс-служба «Томскводоканала».

«Рабочие бригады осуществят переврезку новой водопроводной линии диаметром 500 мм по улице Розы Люксембург - переулке Совпартшкольный - улице Большая Подгорная», — говорится в сообщении.

Переключение абонентов со старой водопроводной линии на новую снизит количество повреждений на сетях водоснабжения в этих районах.

Так, с 9:30 19 июня до 9:00 20 июня холодной воды не будет по адресам:

Фото: "Томскводоканал"

Фото: "Томскводоканал"