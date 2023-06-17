Мошенник под видом правоохранителя похитил у жителя Северска 2 млн рублей

В Томской области мужчина перевел мошенникам почти 2 млн рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Северска поверил мошеннику, который представился сотрудником правоохранительных органов, и перевел почти 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном УМВД.

По данным ведомства, мужчине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сказал северчанину, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя.

«Злоумышленник пояснил северчанину, что для пресечения мошеннических действий ему необходимо закрыть банковские вклады и перевести денежные средства на продиктованные «резервные счета», — говорится в сообщении.

После перевода мужчине сообщили, что атаки продолжаются и ему необходимо оформить кредит и привесит деньги. В обще сложности сумма ущерба составила 1, 84 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело.