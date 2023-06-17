Лес горит на площади 4 тысячи гектаров в Томской области

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На территории Томской области за прошедшие сутки ликвидировали три лесных пожара, в настоящее время тушить продолжают 10 пожаров, сообщается в телеграм-канале регионального департамента лесного хозяйства.

«За прошедшие сутки лесные пожарные ликвидировали 3 лесных пожара на территории Каргасокского и Корниловского лесничеств на площади почти 300 гектаров», — говорится в сообщении.

В настоящее время тушить продолжают 10 лесных пожаров в Парабельском, Васюганском и Каргасокском лесничествах на общей площади 4 тысячи гектаров.

Еще 2 лесных пожара в Каргасокском районе локализованы на площади 112 га.

Огонь тушат 417 человек и 10 единиц техники.

Всего с начала года ликвидировано 149 лесных пожаров на общей площади 16987,06 га.