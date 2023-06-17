В Томске появится часовня святого князя Дмитрия Донского

Фото: Управление Росгвардии по Томской области

В Томске на территории ОМОН «Ратник» возведут православную часовню в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Чин освящения часовни совершил митрополит Томский и Асиновский Ростислав.

«Уверен, что часовня святого князя Димитрия Донского станет для сотрудников ОМОН местом спокойствия и обретения веры, символом признательности героям, которые отдали свою жизнь за Россию», – сказал командир ОМОН «Ратник» Управления Росгвардии по Томской области полковник полиции Андрей Трубин.

Святой благоверный князь Димитрий Донской считается покровителем воинов. За помощью к нему обращаются воины и их близкие. Они просят сохранить жизнь и крепость духа в бою, а также любые добрые начинания.

Димитрий Донской — великий полководец, который сыграл важную роль в исторической победе русского войска в Куликовской битве.