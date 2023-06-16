Многодетные супруги из Томска рассказали о воспитании десятерых детей

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В июне 2023 года томской семье Куренбиных вручили орден «Родительская слава». Это награда полагается многодетным семьям. Василий и Гульнара воспитывают - 10 детей. Старшей дочери уже 15 лет, младшему всего 4 месяца. Журналистам издания «МК в Томске» удалось поговорить с томичами.

Василий и Гульнара оба учились в лесотехническом техникуме, только в разные годы, познакомились в храме. Василий 12 лет работает в пожарно-спасательной части и отвечает за то, чтобы автомобиль, который едет на вызов, был в исправном состоянии.

График работы отца сутки через трое. Живет семья в доме, который построили сами. В их доме есть флейта, баян, фортепиано, гитара. Также вместе с родителями дети ходят в церковь.

«Мы оба - люди верующие. Мы сразу решили, что всех детей, которых Бог даст, мы будем воспитывать», — рассказал Василий.

Процесс готовки в многодетной семье мало чем отличается от того, если в семье двое или трое детей. Кроме того Куренбины считают, что покупка продуктов и приготовление еды — не самая важная часть жизни.

По мнению отца, самое важное в многодетной семье уделять внимание каждому ребенку, чтобы никто не чувствовал себя одиноким.

«Это не так сложно и не так страшно-много детей. Достаточно преодолеть стереотипы сегодняшнего времени. Мы просто живём в той реальности, которую нам дал Бог и чувствуем себя на своём месте», — отметил томич.

Гульнара и её муж называют себя строгими родителями. Они стараются ограничивать время детей, проведённое в телефоне.

«Мы стараемся делать так, чтобы дети не сидели целыми днями в телефонах, чтобы читали книги, во что-то играли, развивались интеллектуально и физически», — пояснил отец.