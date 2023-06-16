В Томске продают элитную квартиру за 18 млн рублей с мойкой лап для собак

В Томске продают элитную квартиру Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

В Томске выставили на продажу двухкомнатную квартиру за 18 миллионов рублей. Это жилье попало в рейтинг самых дорогих квартир в новых домах Сибирского федерального округа. Рейтинг составил сервис по продаже недвижимости ЦИАН.

Первую строчку рейтинга занял Новосибирск с трехкомнатной квартирой за 115 миллионов рублей. Площадь недвижимости составляет 388 квадратных метров, она находится в строящемся 106-метровом небоскребе «Чикаго» рядом со станцией метро «Октябрьская».

На второе место рейтинга попал квартир в Иркутске за 33 миллиона рублей, ее площадь составляет 169 квадратных метров.

Томск стал третьим в рейтинге с двухкомнатной квартирой на восьмом этаже за 18 миллионов рублей. Будущим жильцам предлагают недвижимость премиального сегмента в новом районе города. В доме есть лифт, спускающийся сразу на парковку, место для детских колясок, а также пространство, в котором можно помыть лапы собаке.