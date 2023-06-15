В Томской области наступил пик активности клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

Пик активности клещей наступил в Томской области, предупредили в региональном управлении Роспотребнадзора. С конца мая в Томской области становится все больше клещей, только за прошедшую неделю, с 8 по 14 июня, от них пострадали 2327 человек, в том числе 320 детей.

«Больше всего обращений в Томске – 1545, из них 207 – это дети», - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Томской области.

А всего с начала сезона от клещей пострадали почти 11 тысяч человек, в том числе более двух тысяч детей. Из обратившихся только 18,5% были привиты от клещевого энцефалита. В Роспотребнадзоре напоминают, что именно прививка является самой надежной защитой от энцефалита. Всего в Томской области привились почти 46 тысяч человек. Но темпы вакцинации снижаются, отмечают в ведомстве, так, за прошедшую неделю прививку сделали всего 30 человек.