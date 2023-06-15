Участок дороги Томск – Мариинск отремонтируют в июле

В Томске продолжают ремонтировать дороги по нацпроекту Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске продолжают ремонтировать дороги по нацпроекту. Как идут работы на улицах Беринга и Дальне-Ключевской, а также на участке трассы Томск – Мариинск, проверил и.о. мэра Михаил Ратнер, депутаты Максим Забелин и Юрий Ворошилин, представители подрядчиков, главы Ленинского и Октябрьского районов.

«В этом году мы раньше начали работы, график соблюдается», - передает слова Ратнера пресс-служба мэрии Томска.

По контракту участок трассы Томск – Мариинск, которая признана аварийно-опасным объектом, должны отремонтировать к 20 июля. Но работы идут с опережением графика, и подрядчик уже укладывает верхний слой асфальта.

На улице Беринга заранее провели ремонт коммуникаций, чтобы избежать раскопок в будущем. Сейчас здесь укладывают тротуар, а с дороги снимают верхний слой асфальта.

На Дальне-Ключевской улице почти завершили фрезировку, подрядчик начал разработку горловин колодцев и демонтаж старых бордюров. И.о. мэра поручил ускорить работу на этом объекте, чтобы уже летом можно было ездить по новому асфальту

Контроль за ремонтом дорог ведет департамент дорожной деятельности. Напомним, что в Томске в 2023 год по нацпроекту отремонтируют семь участков дорог.