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НовостиОбщество15 июня 2023 5:15

Назван победитель последней недели в конкурсе "Главный котик Томска 2023"

Победителем стал кот Гоша
Алёна Мищенко
Фото: "АиФ-Томск"

Фото: "АиФ-Томск"

Стал известен победитель тринадцатой заключительной недели конкурса «Главный котик Томска 2023», сообщает «АиФ-Томск». Им стал котик по кличке Гоша. За питомца отдали свои голоса 1 566 томичей. Благодаря этому котик попал в финал конкурса.

Напомним, что конкурс «Главный котик Томска 2023» от «АиФ-Томск» стартовал 20 марта. Каждый участник, который становится победителем недели, получает приз и проходит в финал, где будет разыгран годовой запас корма.

Уже в пятницу, 16 июня, стартует финал конкурса. Котики будут бороться за годовой запас корма. Во вторник, 20 июня, будет объявлен "Главный котик Томска 2023".