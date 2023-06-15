Назван победитель последней недели в конкурсе "Главный котик Томска 2023"

Фото: "АиФ-Томск"

Стал известен победитель тринадцатой заключительной недели конкурса «Главный котик Томска 2023», сообщает «АиФ-Томск». Им стал котик по кличке Гоша. За питомца отдали свои голоса 1 566 томичей. Благодаря этому котик попал в финал конкурса.

Напомним, что конкурс «Главный котик Томска 2023» от «АиФ-Томск» стартовал 20 марта. Каждый участник, который становится победителем недели, получает приз и проходит в финал, где будет разыгран годовой запас корма.

Уже в пятницу, 16 июня, стартует финал конкурса. Котики будут бороться за годовой запас корма. Во вторник, 20 июня, будет объявлен "Главный котик Томска 2023".