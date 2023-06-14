В больницах Томска и Шегарского района идет ремонт за 70 миллионов

В медицинских учреждениях Томской области идет ремонт. Фото: департамент здравоохранения Томской области

В трех медицинских учреждениях Томской области идет ремонт, сообщает департамент здравоохранения региона. Это пятое поликлиническое отделение детской городской больницы №2 на Набережной реки Ушайки, областная клиническая больница и Шегарская района больница.

«На проведение работ направлено 70 миллионов рублей», - уточнили в пресс-службе департамента здравоохранения области.

В Шегарской районной больнице ремонтируют крышу на зданиях поликлиники и хирургии. В здании детской поликлиники №2 на Набережной Ушайки в Томске также заменят крышу, а еще утеплят фундамент. В ОКБ крышу отремонтируют на трех корпусах: в пищеблоке, в гараже и в ангиоблоке. Кроме того, ремонт пройдет в отделении нефрологии и диализа.

Продолжают ремонтировать стационар села Октябрьское и врачебную амбулаторию в Богашево. А в Тимирязевском капремонт поликлиники почти завершен. А для Чаинской районной больницы строят очистные сооружения.