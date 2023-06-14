В Томской области более 4000 семей использовали маткапитал на обучение детей Фото: Архив "КП"

Более 4000 семей Томской области использовали средства материнского капитала, чтобы оплатить обучение детей, подсчитали в администрации региона. На эти цели перечислили около 486 миллионов рублей.

«Оплатить материнским капиталом обучение в школе, вузе или колледже можно после того, как ребенку, на которого он выдан, исполнится три года», - напомнили в обладминистрации.

А вот оплачивать маткапиталом детский сад можно сразу после его получения. С 2022 года материнским капиталом можно оплатить и услуги индивидуальных предпринимателей, если у них есть лицензия на образовательную деятельность. Сейчас отделение СФР по Томской области уже заключило соглашение почти с 300 учебными заведениями, чтобы родителям не приходилось предоставлять в ведомство договор об оказании услуг.