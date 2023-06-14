В Томске предлагают изменить нормативы парковок при строительстве жилья

В Томске предлагают изменить нормативы парковок для жилья Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске проводятся публичные слушания о внесении изменений в нормативы парковочных мест при строительстве жилья, эту информацию опубликовали на сайте мэрии. Сейчас в Томске норматив составляет одно машино-место на квартиру. Его предлагают изменить до одного машино-места на 100 квадратных метров площади квартир в доме.

«В соответствии с действующим федеральным законодательством полномочия по определению допустимого количества машино-мест относятся к ведению региона», - поясняет пресс-служба мэрии и уточняет, что для Томска устанавливает этот норматив областной департамент архитектуры и строительства.

Норматив в одно машино-место на 100 квадратных метров жилья установлен соответствующим приказом облдепартамента.

Публичные слушания на эту тему проводятся до 6 июля. До 3 июля все желающие могут познакомиться с проектом документа и информацией о нем на сайте мэрии. А 28 июня в 18.30 в администрации Ленинского района на улице Карла Маркса, 34, состоится собрание участников публичных слушаний.

Ранее было принято решение проводить публичные слушания по градостроительству в нерабочее время.