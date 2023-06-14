Томские школьники могут записать видеоролик про Валентину Терешкову

Школьники из Томской области могут поучаствовать в акции «Навстречу звездам и мечтам» Фото: Иван Макеев

Школьники из Томской области могут поучаствовать в акции «Навстречу звездам и мечтам» и записать видеоролик про первую женщину в космосе Валентину Терешкову. Акция посвящена 60-летию полета первой в мире женщины-космонавта, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

«Известные музеи космонавтики нескольких городов России подготовят уникальные видеоэкскурсии», - рассказали об акции в пресс-службе обладминистрации.

Чтобы поучаствовать в акции, школьникам нужно создать ролик про первую женщину-космонавта, опубликовать его во ВКонтакте с хештегом #Терешковакдш. Также нужно указать имя и фамилию участника, либо название коллектива, и регион. 30 лучших работ определят члены жюри, имена победителей станут известны 10 июля.