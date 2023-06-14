Более 40 интерактивных площадок будут работать для томичей в День молодежи

В Томске в День молодежи пройдут праздничные мероприятия. Фото: Ксения Высотина

В Томске в День молодежи, 24 июня, на площади Новособорной пройдет несколько развлекательных мероприятий. Там развернется более 40 интерактивных площадок, сообщили в мэрии города.

Так, на Новосборной площади для гостей праздника будет работать воркаут-зона, большая интерактивная площадка «Я - русский», а также различные тематические фотозоны.

«Все желающие смогут попробовать себя в баскетбольном и футбольном фристайле, выполнить трюки на роликах и самокатах, сделать открытки из переработанной бумаги, поучаствовать в квестах», — рассказали в мэрии.

Ночью томичей будет ждать кинотеатр под открытым небом.

В этот же день в переулке Томском пройдет гастрофестиваль «Жимолость», на нижней террасе Лагерного сада — тюнинг-пати, а в Университетской роще —мастер классы и концерт.