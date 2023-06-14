Психиатр-нарколог Трефилова перечислила томичам симптомы алкогольной зависимости

Томичам перечислили симптомы алкогольной зависимости. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стали известны распространенные симптомы алкогольной зависимости. Заведующая отделением профилактики томского областного наркодиспансера, психиатр-нарколог Людмила Трефилова назвала одними из таких потерю рвотного рефлекса и утрату контроля над количеством выпитого.

Также к признакам алкогольной зависимости врач отнесла потерю контроля над ситуацией, амнезию, то есть после употребления алкоголя события стираются из памяти.

Также, по словам специалиста, алкогольную зависимость может формировать наследственная предрасположенность. К примеру, если человек вырос в среде, где алкоголь пили часто и много.

Ещё один фактор, который может привести к пагубной привычке — материальные трудности, развод, смерть близких.

«Ежегодно от употребления алкоголя по всему миру умирает около 7 миллионов человек, в России каждый год погибает около 700 тысяч», — заявила психиатр-нарколог.

По ее словам, для Томской области употребление алкоголя - актуальная проблема.