Команда гиревиков из Томской области привезла медали с чемпионата России

Фото: администрация Томской области

Команда атлетов из Томской области заняла четвёртое место в чемпионате России по гиревому спорту, который проходил в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в администрации региона.

Всего участие в чемпионате принимали более 400 спортсменов из 43 регионов страны.

От Томской области выступали 11 атлетов. Дмитрий Черкашин в весе до 85 кг стал чемпионом России в дисциплине «двоеборье». Иван Черкашин в весе до 95 кг занял третье место в упражнении «длинный цикл».

«В результате братья Черкашины вошли в состав сборной команды России для участия в международных стартах. Тренировал спортсменов Николай Тимофеев», — говорится в сообщении.

По итогам трёх соревновательных дней команда Томской области заняла четвертое место. Первое место заняла команда из Санкт-Петербурга, второе — из Калужской области, третье — из Республики Бурятия.