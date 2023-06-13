В Томске продолжают ремонтировать улицы Киевская и Дальне-Ключевская

На томских улицах идет ремонт дорог по нацпроекту Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томке продолжают ремонтировать дороги по нацпроекту, сообщили в мэрии. На улицах Дальне-Ключевская и Киевская отфрезировали более десяти тысяч квадратных метров старого асфальта. А на Дальне-Ключевской еще и разработали поверхность вокруг десяти колодцев.

«На участке трассы Томск – Мариинск уложили более 1000 квадратных метров нижнего слоя асфальта 6800 «квадратов» верхнего слоя. Уложили верхний слой асфальта и на улице Клюева – более двух тысяч квадратных метров», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Также в Томске ремонтируют тротуары. На улицах Беринга, Киевской и Красноармейской уложили новую плитку. На Беринга также демонтировали старые бордюры, а на Киевской и Красноармейской уже устанавливают новые.

Напомним, что всего в этом году в Томске по нацпроекту ремонтируют семь участков дорог. А в Томской области планируют обновить около 80 километров дорог.